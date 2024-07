Recife se destaca por alto número de formandos em tecnologia da informação

Gabriela Alencar, Superintendente do Porto Digital, ressalta a importância do programa para contribuir com a empregabilidade dos estudantes - (crédito: Yasmin Rajab/CB/D.A Press)

Recife* — Por meio do programa Embarque Digital, a cidade do Recife, em Pernambuco, se destaca pelo alto número de estudantes na área de tecnologia da informação (TI). O projeto promove a formação técnica em nível superior para tecnólogo, com duração de 2 anos e seis meses, da área de TI em Instituições de Ensino Superior da cidade.

O Embarque Digital oferta graduação com currículo voltado ao mercado de trabalho e permite que os estudantes trabalhem em empresas do Recife durante os estudos, aumentando as chances de empregabilidade. É realizado pela Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação e o Porto Digital.

O programa é um dos tópicos discutidos durante o Startup20, evento do G20 que ocorre nesta quinta e sexta-feira (4 e 5/7) na capital pernambucana. Gabriela Alencar, superintendente do Porto Digital, ressalta a importância do programa para contribuir com a empregabilidade dos estudantes.

“Apesar de Recife ser a cidade que mais coloca pessoas formadas na área da tecnologia no mercado, ainda assim é pouco, a gente sabe, o nosso programa consegue dobrar o número de alunos no mercado de trabalho”, ressalta.

O programa oferta os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas para internet. Uma das disciplinas ofertadas semestralmente é a residência profissional tecnológica, a ser realizada desde o primeiro período do curso. Por meio da disciplina, os estudantes desenvolvem desafios reais do setor de tecnologia em contato permanente com as empresas empregadoras.

“Tenho certeza que vamos levar o Embarque Digital Brasil a fora, para que o Brasil se consolide como o grande polo formador de mão de obra em ciência e tecnologia e possa trabalhar para o mundo inteiro”, disse o prefeito do Recife, João Campos, durante o Startup20.

O Embarque Digital oferta 1,4 mil vagas, sendo 67% para pretos e pardos e 33% para mulheres. Participam estudantes que tenham concluído o ensino médio na rede pública e que residam em Recife, por meio da nota do SSA ou Enem.

*A repórter viajou a convite do evento.