Confira lista de editais abertos e previstos no mês de julho para o DF

RP Raphaela Peixoto

O mês de julho começou com diversas oportunidades para quem almeja ingressar no serviço público em Brasília. Ao todo, 4 editais estão com as inscrições abertas ou serão lançados neste mês. Por isso, é importante que os concurseiros fiquem atentos e anotem as datas para não perder o prazo final.

A lista inclui os certames do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entre outros. A remuneração pode chegar R$ 13.994,78, confira lista:

Com inscrições abertas:

TSE Unificado

Estão abertas até 18 de julho as inscrições do concurso unificado da Justiça Eleitoral, que ficou conhecido como TSE Unificado. O edital, publicado em maio, prevê 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário. Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

As oportunidades serão distribuídos entre os tribunais participantes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs). Para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 500 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, e discursiva, somente para os cargos de analista judiciário será realizada em 22 de setembro em todo país.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame oferece 17 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. A maior parte das vagas são para lotação em Brasília, com 11 oportunidades. O período de inscrição será encerrado em 22 de julho.

O certame contempla as carreiras de analista judiciário e técnico judiciário em diversas especialidades. Os salários iniciais variam entre R$ 8.529 e R$ 16.035, a depender da carreira.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Estão abertas até quinta-feira (11/7) o concurso público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A seleção oferta 1.150 vagas de nível superior para diversas áreas de atuação. Os candidatos aprovados serão lotados no Rio de Janeiro e em Brasília, de acordo com a conveniência e oportunidade da diretoria. O valor do salário inicial de R$ 13.819,45, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 826,57.

Fazem parte da seleção as etapas de provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas em 1º de setembro, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Recife e em Florianópolis.

Editais previstos

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

Autorizado em dezembro de 2023 durante uma sessão administrativa, edital do novo concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deve ser lançado ainda em julho. De acordo com um documento sobre o certame, publicado em maio no Diário Oficial do DF, o concurso ofertará oito vagas para procurador adjunto e auditor de controle externo.

O último concurso do TCDF foi realizado no ano passado, com a oferta de 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo e analista administrativo de controle externo.