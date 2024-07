Concurso CNPq: Ministério da Gestão autoriza nomeação de aprovados

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos - (crédito: Divulgação/CNPq)

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) está autorizado a nomear 50 aprovados no concurso público realizado em 2023. A portaria autorizativa foi publicada nesta terça-feira (10/7) no Diário Oficial da União.

O provimento será do cargo analista em ciência e tecnologia que exige ensino superior em áreas específicas, a depender das especialidades. O valor do salário é de R$ 7.887,57, podendo chegar até R$ 12.634,13, a depender da titulação do candidato.

A seleção foi organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos.



Inpi e FNDE também autorizados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou, na segunda-feira (9/7), a nomeação de aprovados nos concursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).



A seleção organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) ofereceu 120 vagas para qualquer área de formação em nível superior. O certame contou com provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos (classificatória).