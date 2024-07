UFG lança concurso público com salários de até R$ R$ 4,5 mil

RP Raphaela Peixoto

Foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (15/7) o edital de abertura do concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal da carreira de técnico-administrativo em educação da Universidade Federal de Goiás (UFG).

São ofertadas 42 vagas para cargos de nível médio e superior, sendo eles:

Antropólogo;

Bibliotecário/Documentalista;

Engenheiro Civil;

Farmacêutico;

Meteorologista;

Odontólogo/Área:Clínica Geral;

Produtor cultural;

Técnico de laboratório/Área: Biologia;

Técnico em assuntos educacionais;

Técnico de laboratório/Área: Bioterismo;

Técnico de laboratório/Área: Eletromecânica;

Técnico de laboratório/Área: Materiais de construção;

Técnico de laboratório/Área: Microscopia;

Técnico de laboratório/Área: Mineração ou química;

Técnico de tecnologia da informação;

Técnico em contabilidade; e

Técnico em farmácia.

Interessados poderão se inscrever por meio da página oficial do certame no período entre 05 e 28 de agosto. O valor da inscrição será de R$ 130,00 para os cargos com nível de escolaridade ensino médio/técnico e R$ 150,00 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior.

O certame será executado pelo Instituto Verbena/UFG e será composto por prova objetiva (para todos os cargos). O exame objetivo será do tipo múltipla escolha e terá caráter eliminatório. A aplicação da prova está marcada para 22 de setembro.

Alguns candidatos também serão submetidos a prova prática são eles: técnico de laboratório nas áreas de biologia, bioterismo, eletromecânica, materiais de construção, microscopia, mineração ou química, além de antropólogo, odontólogo/área: clínica geral e engenheiro/área: civil.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da universidade.