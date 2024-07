Ex-BBB Amanda Meirelles é flagrada em clima de romance com empresario

Finalmente desencalhou! A ex-BBB Amanda Meirelles foi flagrada em clima de romance com o empresário Thiago Pannaforte, no último final de semana. Parece que essa não foi a primeira vez que os pombinhos foram vistos juntos, Amanda e Thiago curtiram o último Réveillon coladinhos.

Nas imagens, a gaúcha aparece de braço dado com o carioca que caminha pelas ruas do Rio de Janeiro. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto. Desde que saiu campeã do BBB23, a médica continua "solteira".

Nas redes sociais, internautas desejaram felicidades: "Menina de luz, merece coisas boas, tomara que o rapaz tenha ciência do tesouro que está conquistando. Casal bonito, que sejam felizes", disse um fã. "Sorte a dele. Amanda merece muito ser feliz. Espero que o rapaz saiba valoriza-la", pontuou outro.

Vale lembrar que, dentro do confinamento, Amanda chegou a dizer que tinha uma pessoa aqui fora. No entanto, ela fez uma aliança tão forte com o participante Cara de Sapato, que do lado de fora do programa eles engataram uma "amizade colorida".

Quem é Thiago Pannaforte

Thiago é diretor da A10 Academy, uma instituição que promove o intercâmbio esportivo e, com isso, ajuda jovens a seguir carreira nos esportes sem abandonar os estudos. Em seu perfil do Instagram, o empresário compartilha diversos momentos ao lado de jovens atletas iniciando na carreira futebolística.