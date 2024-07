UnB abre concurso para professor de magistério superior

RP Raphaela Peixoto

São três vagas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de professor de magistério superior adjunto da faculdade de medicina - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) publicou um edital de concurso público para provimento de três vagas, além de formação de cadastro reserva, no cargo de professor de magistério superior adjunto da faculdade de medicina, na área de conhecimento de clínica médica. As oportunidades se diferenciam por classes e cada uma tem requisitos diferentes:

Adjunto "A": graduação em medicina; residência médica em gastroenterologia e doutorado em gastroenterologia;

Assistente "A": graduação em medicina; residência médica em gastroenterologia e mestrado em gastroenterologia; e

Auxiliar "A": com especialização: graduação em medicina; residência médica em gastroenterologia e mestrado em gastroenterologia.

O profissional aprovado receberá o salário básico de R$ 3.412,63, além retribuição por titulação, podendo chegar a R$ 6.356,02.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 4 de março e 5 de abril na página do certame. A taxa custa R$ 145,78 para a classe adjunto "A"; R$ 107,62 para assistente "A"; e R$ 90,01 para auxiliar "A" com especialização.

Etapas

O certame constará das seguintes provas: prova oral para defesa de conhecimentos, prova didática, prova de títulos e prova escrita de conhecimentos. Todos os exames tem caráter eliminatório e classificatório, com a exceção da prova de títulos que é apenas de caráter classificatório.

As provas serão realizadas no Distrito Federal, na Universidade de Brasília (UnB). O cronograma de provas será disponibilizado na página do certame, pelo menos, dez dias úteis de antecedência da realização da primeira prova.