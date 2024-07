MP do Paraná lançou concurso com 86 vagas; salário chega a R$ 16 mil

RP Raphaela Peixoto



O Ministério Público do Paraná (MPPR) lançou nesta segunda-feira o edital de abertura do concurso público para provimento de 86 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para diversos cargos de nível superior, médio e fundamental (veja lista com todos cargos ao fim da matéria).



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que podem chegar a mais de R$ 16.479,42, a depender da carreira escolhida. A carga horária é de 40 horas semanais.

Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o instituto AOCP. O prazo de inscrição já está aberto e segue assim até de 14 de agosto. A taxa de inscrição é no valor de R$100 para os cargos de nível fundamental, R$120 para postos de nível médio e médio técnico e R$150 para as funções de nível superior.

A seleção será inteiramente realizada em Curitiba/PR e compreenderá as seguintes fases: prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

O prazo de validade será de dois anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MPPR.

As oportunidades são para os cargos de:

Ensino fundamental

Auxiliar administrativo



Oficial de promotoria

Ensino médio



Auxiliar técnico

Técnico de tecnologia da informação (ensino médio/técnico)

Ensino Superior