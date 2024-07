Concurso do BRB: gabarito preliminar é publicado; confira

CB Correio Braziliense

O edital do certame do BRB foi publicado em abril, as provas foram realizadas neste domingo (14/7) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As provas do concurso do Banco de Brasília (BRB) tiveram os gabaritos preliminares publicados nesta segunda-feira (13/7). A consulta pode ser feita no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. Confira o gabarito aqui.

Caso haja divergências em realação ao gabarito, o candidato pode entrar com um recurso até 19 de julho.

Leia também: Capes divulga lista de aprovados no concurso para analista

As provas objetivas do concurso BRB foram compostas por 60 questões de conhecimentos gerais e específicos. Candidatos também realizaram prova de redação, no modelo taxto dissertativo-argumentativo.

O concurso do BRB ofertou provimento de 200 vagas para a carreira na área de tecnologia da informação. O edital do certame do BRB foi publicado em abril, as provas foram realizadas neste domingo (14/7). O salário é de R$ 10.204,91, além de benefícios, para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.