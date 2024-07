Universidade do Pará abre concurso para professor de graduação e pós-graduação

A Universidade do Estado do Pará (Uepa abriu inscrições para a contratação de professores de cursos de graduação e pós-graduação. As vagas serão para os cursos de psicologia, letras, ciência naturais e matemática. As inscrições vão do dia 16 de julho a 10 de agosto e podem ser realizadas no site da instituição. Entre aqui.

Haverá, também, oportunidades para a área de especializações em teorias e metodologias de educação básica e psicologia educacional com enfoque psicopedagógico preventivo. Os profissionais contratados vão ganhar salários que variam entre R$ 1.550 e R$ 1.850.

A seleção para os cargos de professor formado da Uepa será feita por meio da análise de documentos e do currículo lattes. Os critérios de análise estão descritos no edital do processo seletivo.