Lula e Mattarella pedem acordo rápido entre Mercosul e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (15/7), que o Brasil tem interesse em concluir o mais rápido possível o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mas apontou que o avanço nas negociações depende mais da vontade política dos europeus em resolverem as “suas próprias contradições internas”. O pronunciamento aconteceu no encontro com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Planalto.



“Explicitei (a Mattarella) que o avanço das negociações depende de os europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia podem afetar cinco dos dez produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano”, apontou Lula.

Mattarella por sua vez destacou os laços de união entre o Brasil e a Itália e apontou que é fundamental para o seu país aprovar rapidamente o acordo comercial entre os dois blocos. "Sobre o Mercosul e a União Europeia, nós consideramos que é indispensável chegar rapidamente a uma decisão", disse o italiano.



Ele defendeu que o acordo tem um importante "significado histórico", uma medida que aproxima os dois blocos. “Aproxima duas grandes realidades de colaboração e de paz, o Mercosul e a União Europeia, em benefício do mundo. O tecido de colaboração entre as integrações continentais é um elemento para garantir a paz do mundo", concluiu.

Lula também declarou que o governo brasileiro tem interesse em uma efetivação rápida do instrumento, mas não deixou de cobrar que os europeus tomem a iniciativa.



“Como fiz na recente Cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir, o quanto antes, um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões”, disse Lula.





Reino Unido e França



Na declaração dos dois chefes de Estado, Lula apontou que na conversa com Mattarella manifestou a satisfação com a vitória das forças “democráticas e progressistas” nas eleições da França e do Reino Unido. “São fundamentais para defesa da democracia e justiça social contra as ameaças do extremismo”, apontou o brasileiro.



Apesar de as declarações apontarem para a convergência entre os dois líderes, quando os dois falaram sobre a guerra na Ucrânia o tom dos discursos foi sutilmente diferente. O italiano fez questão de reforçar, por diversas vezes, que a postura da Rússia ao invadir a Ucrânia é inaceitável e não pode ser tolerada à luz do direito internacional. Já a fala do brasileiro reforçou a importância do diálogo pelas vias diplomáticas para cessar as hostilidades.