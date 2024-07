Aprova DF oferece preparação para concursos públicos em Brasília

LC Lara Costa*

Inscrições começam a partir de 20 de julho. - (crédito: Freepik)

A partir do próximo sábado (20/7), Brasília sediará o projeto Aprova DF, uma iniciativa gratuita da Associação Cresce-DF em colaboração com a Secretaria de Justiça e Cidadania. A ação tem como objetivo principal democratizar o acesso à capacitação especializada para concursos públicos, por meio de aulões presenciais.

As aulas têm 400 vagas cada e serão ministradas sempre aos sábados e domingos, das 8h às 17h, com quatro matérias por dia, entre elas: direito administrativo, direito constitucional, informática, língua portuguesa, redação, matemática/raciocínio lógico, realidade brasileira e atualidades, com intervalos estratégicos para descanso. As inscrições serão feitas de forma avulsa para cada matéria, permitindo flexibilidade aos participantes. A duração é de 12 meses, com quatro ciclos de 208 aulas cada. Ao final de cada etapa, os alunos serão submetidos a simulados e os melhores desempenhos serão premiados.

Impacto social



O projeto visa beneficiar adolescentes, jovens e adultos interessados em ampliar suas oportunidades de emprego público no país. Além do conteúdo educacional, o Aprova DF fornecerá aos participantes kits de lanche, apostilas impressas e materiais escolares básicos, como canetas, lápis e cadernos. As inscrições estão disponíveis através do site oficial, acessível pelo perfil @aprovadf no Instagram ou presencialmente, de quarta à sexta, das 7h às 13h, no local do projeto. Caso as vagas não sejam 100% preenchidas ou haja desistências, os alunos podem se inscrever diretamente no horário das aulas.

Segundo Eduardo Campos, presidente da Associação Cresce DF, o Aprova DF surge como uma resposta às dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros em concorrer a concursos públicos, especialmente devido a restrições econômicas e sociais. “Com uma metodologia inovadora, o projeto oferece aulas aos finais de semana, permitindo que participantes que trabalham durante a semana possam estudar matérias específicas ou completas sem comprometer suas obrigações diárias. Também teremos a promoção da igualdade de oportunidades, o fortalecimento da cidadania e a inclusão social de grupos vulneráveis, como negros, LGBTQIA+, comunidades tradicionais e vítimas de violência."

Serviço:

Projeto Aprova DF

Quando: a partir de 20 de julho, sempre aos sábados e domingos

Horários: 8h às 17h

Local: Ed. Oscar Alvarenga – Setor Comercial Sul - Qd. 3 Bl. B - LT 84/90 - 1º andar - Asa Sul

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues