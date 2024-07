CNU: 2 mil candidatos do RS cancelaram inscrições após tragédia

CB Correio Braziliense

A possibilidade de o candidato solicitar a desistência da prova do CNU foi concedida pelo MGI até o dia 7 de julho - (crédito: EBC)

Dois mil candidatos que moram no Rio Grande do Sul (RS) cancelaram as inscrições no Concurso Nacional Unificado (CNU). O certame inicialmente seria realizado em maio, mas as provas foram adiadas para agosto por causa das fortes chuvas que assolaram municípios gaúchos.

Após as enchentes e o anúncio da nova data do CNU, o número de candidatos que residem no RS caiu de 80 mil para 78 mil. Com o adiamento das avaliações, essas pessoas cancelaram a inscrição junto ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão que organizará o concurso.