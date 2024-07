Ministra afirma que corte de gastos não afetará concursos nacionais

RP Raphaela Peixoto

Os concursos previstos para 2024 pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) não serão afetados pelo corte de R$ 15 bilhões nas despesas públicas deste ano, anunciado na semana passada, assegurou a ministra Esther Dweck, em entrevista ao O Globo.

"Todos os ministérios vão estar incluídos (no congelamento), mas não pessoal. Você perguntou se afetaria concursos, isso não", garantiu a ministra. Segundo Dweck, as seleções previstas estão mantidas e os cortes na pasta serão definidos na próxima semana.

Em relação ao Concurso Nacional Unificado, Esther afirmou que há previsão no Orçamento do ano que vem para chamar excedente dessa edição do certame, além de outros certames feitos fora do 'Enem dos Concursos'. A ministra também disse que o adiamento das provas do CNU está sendo um problema para o governo, uma vez que a nomeação dos aprovados estava prevista inicialmente para agosto.



"Estamos separando recursos em 2025 para chamar mais pessoas já aprovadas no concurso pela urgência e uma parte para novos concursos", disse Dweck.

A ministra também informou que a realização de uma nova edição 'Enem dos Concursos' em 2025 está sendo avaliada pelo governo, mas é necessário esperar o Orçamento do próximo ano. Ainda de acordo com Esther, um contingente de 250 mil pessoas trabalharão na realização do CNU. A seleção deste ano conta com 2,1 milhões de inscritos.