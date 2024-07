Concurso Correios: edital tem salário inicial de até R$ 6,8 mil

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos aprovados e nomeados receberão um salário inicial que varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, a depender do cargo - (crédito: Reprodução/Correios)

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23/7) o extrato de edital do concurso para área de medicina e segurança do trabalho. O documento consiste em um resumo do edital de abertura que será publicado, de acordo com o texto, nos sites do Correios e da banca organizadora, o Insituto IADES.

O certame destina-se para o provimento de vagas para admissão e formação de cadastro de reserva em cargos de ensinos médio e superior. O quantitativo de vagas não foi informado.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no site oficial do IADES, no período de 6 de agosto a 8 de setembro de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para todos os cargos.

Há oportunidades para os seguintes cargos:



Técnico em segurança do trabalho júnior

Enfermeiro do trabalho júnior

Engenheiro de segurança do trabalho júnior

Médico do trabalho júnior

A seleção é composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Além de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. A aplicação das provas está prevista para 13 de outubro.

