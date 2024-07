Colégio Pedro II divulga resultado de seleção para professor substituto

CB Correio Braziliense

A lista com professores substitutos para atuar no Colégio federal Pedro II, no Rio de Janeiro, foi divulgada nesta quinta-feira (25/7), no Diário Oficial da União. Ao todo, a lista conta com 21 candidatos aprovados a lecionar nas turmas de ensino fundamental da escola. Confira o resultado aqui.

No Diário Oficial, a relação dos selecionados é apresentada por ordem de classificação, de acordo com a pontuação final na seleção. O processo seletivo do Colégio Pedro II foi aberto em maio deste ano, e teve inscrições até junho.

Os candidatos aprovados a uma vaga de professor substituto do Pedro II devem ser comprovadamente com ensino superior de pedagogia com especialização em magistério às séries iniciais.