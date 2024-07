Concursos pelo país: confira novidades desta sexta-feira (26/7)

FA Francisco Artur

Alô, concurseiros! O radar de concursos públicos desta sexta-feira (26/7) conta com informações relacionadas a certames realizados pelos poderes Judiciário e Executivo; das esferas estadual e municipal; da diplomacia e banco público.

BNDES

Com a previsão de oferecer 900 vagas de analista — sendo 150 imediatas —, o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve as inscrições abertas nesta sexta-feira. O salário inicial é de R$ 20.900, para uma jornada de trabalho semanal de 35 horas. As vagas são para nível superior. Confira as áreas no edital.

O prazo para se inscrever termina em 19 de agosto. As inscrições podem ser realizadas por meio da página oficial do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor entre os dias 26 de julho a 2 de agosto.

Diplomata

Enquanto um concurso tem incrições abertas, outro está no último dia para se cadastrar na prova. Trata-se do certame para se tornar diplomata, que oferece 50 vagas. As inscrições podem ser realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor da inscrição é de R$ 229.

O salário inicial do diploma é de R$ 20.926,98. Interessados em participar do certame, devem comprovar nível superior completo em qualquer área e ter conhecimentos em líguas estrangeiras, como o francês.

TRF 1

Candiatos que participam do concurso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Primeira Região (TRF1) tiveram acesso, nesta sexta-feira, ao resultado definitivo da segunda prova escrita do certame para a carreira da magistratura. A lista completa pode ser acessada no Diário Oficial da União. Confira aqui.

Concursos cancelados

Nesta sexta-feira, os concursos para o governo de Santa Catarina e à prefeitura da cidade de Buerarema, na Bahia, tiveram seus respectivos concursos cancelados. No caso no Executivo catarinense, a seleção de novos servidores foi cancelada por decisão da justiça.

A juíza Cleny Rauen Vieira, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, acatou a alegação feita pela Defensoria Pública de SC, que afirmou que o certame tinha de ser suspenso porque o edital não havia implementado a política estadual de ações afirmativas, com a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em processos seletivos e concursos públicos.

Problemas na banca organizadora

Já na cidade baiana de Buerarema, o concurso da prefeitura que oferecia 100 vagas com salários de até R$ 10 mil foi cancelado por causa de problemas nos atos das inscrições. De acordo com o prefeito da cidade Vinícius Oliveira, a seleção foi cancelada por causa de problemas técnicos na empresa GetSemani.

