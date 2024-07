Ministério da Pesca: prorrogado o prazo para inscrições

RP Raphaela Peixoto

Os concurseiros interessados em se inscrever no processo seletivo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) terão mais dias para se inscrever, isso porque a pasta prorrogou o período de inscrições, que seria encerrado nesta quinta-feira (25/7), para o dia 30 de julho. As inscrições podem ser realizadas no site do Idecan, ao custo de R$ 62.

O edital de retificação foi publicado na edição desta quinta-feira (25/7) do Diário Oficial da União.

A seleção oferece 264 vagas para atuação em cargos de nível superior de maneira temporária. As oportunidades são para lotação em Brasília (DF) e nas 27 Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura.

Há oportunidades para mais de 20 perfis profissionais, incluindo áreas como direito, economia, ciências contábeis, tecnologia da informação, jornalismo, marketing, design gráfico, engenharia de pesca, entre outras. Tem também uma vaga para qualquer área de formação superior.