Confira os locais de prova do concurso do Banco Central

CB Correio Braziliense

As 100 vagas ofertada pelo concurso do Banco Central serão distribuídas entre 50 oportunidades nas áreas de tecnologia da informação e outras 50 para o cargo de economia e finanças - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Foram divulgados, nesta sexta-feira (26/7), os locais de prova do concurso do Banco Central, para o provimento de 100 vagas. Previstas para 4 de agosto, as avaliações serão objetivas e discursivas. Os locais de prova podem ser consultados no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

Segundo o edital do certame do Banco Central, as provas serão realizadas em turnos matutino e vespertino, em todas as capitais brasileiras. Ao todo, mais de 36 mil candidatos realizaram as inscrições e estarão aptos a participar do certame.

As 100 vagas ofertada pelo concurso do Banco Central serão distribuídas entre 50 oportunidades nas áreas de tecnologia da informação e outras 50 para o cargo de economia e finanças. Os salários iniciais são de de R$ 20.924,80.