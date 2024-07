Concurso PMDF: GDF autoriza contratação de banca organizadora

RP Raphaela Peixoto

Além desse certame, a corporação tem outro concurso programado para tenentes. No total, estão previstas 294 oportunidades - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu nesta sexta-feira (26/7) a autorização para contratar o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para ser a banca organizadora do próximo concurso da corporação. O aval foi publicado no Diário Oficial do DF, a partir da página 92.

O Cebraspe está selecionado para coordenar o certame desde maio. À época, o Instituto Avalia de Inovação e Avaliação e Seleção ficou segundo lugar e, em terceiro, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

O certame ofertará 147 vagas para a carreira de agente militar entre imediatas e de cadastro reserva. O edital ainda não tem data de publicação. Além desse certame, a corporação tem outro concurso programado para tenentes. No total, estão previstas 294 oportunidades, sendo 147 para oficiais, 49 para tenentes e 98 para formação de cadastro reserva.



Equidade de gênero

Uma Portaria publicada em fevereiro desse ano determina que a seleção deverá ter o mínimo de 10% de mulheres aprovadas na fase classificatória. Ela também retirou a limitação de mulheres que poderiam ser classificadas no certame. Anteriormente, em portaria publicada em julho de 2023, a seleção tinha sido autorizada com restrição de gênero.

Do total de vagas, conforme uma portaria inicial publicada em 2023, 132 eram para homens e 15 para mulheres. Agora, não haverá mais essa distinção. A portaria publicada neste ano segue o acordo firmado entre representantes da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), da PMDF, da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da Justiça, em outubro.