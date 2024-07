Concursos: Confira os destaques desta quarta (31/7)

RP Raphaela Peixoto FA Francisco Artur

O radar de concursos públicos desta quarta-feira (31/7) conta com a publicação do edital de abertura do concurso do Banco da Amazônia S.A. com mais de 400 vagas. Também estão abertas as inscrições dos concursos para a Prefeitura de Porto Alegre e Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região do Paraná (CREF-9/PR). Confira os destaques:

Banco da Amazônia S.A.

Foi publicado no Diário Oficial da União o edital do concurso do Banco da Amazônia S.A. . O certame oferece 450 vagas, entre imediatas e formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 3.942,81. As oportunidades são para os cargos de técnico bancário e técnico científico - tecnologia da informação.

A inscrição deverá ser efetuada entre os dias 02 e 26 de agosto, na página da banca organizadora. O valor referente à inscrição é de R$ 70.

A seleção, organizada pela Fundação Cesgranrio, será composta por provas objetivas. O exame será nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Marabá/PA, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA em 20 de outubro.

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quarta-feira (31/7) o concurso público para provimento efetivo do cargo de auditor-fiscal da Receita Municipal, com lotação exclusiva na Secretaria Municipal da Fazenda da Administração Centralizada. A remuneração inicial é de R$ 7.354,31.

O concurso será aplicado por meio da prova teórica-objetiva prevista para 26 de janeiro em dois turnos. O exame terá 160 questões de múltipla escolha e será realizado em Porto Alegre/RS

Para se inscrever é preciso ter graduação completa em qualquer área. Será admitida inscrição, somente pelo site oficial da certame, solicitada no período entre 31 de julho e 10 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 264.

UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu concurso para preencher 38 vagas de professor. As oportunidades estão distribuídas pelos campi de Natal, Caicó, Macaíba e Currais Novos, em diversas áreas.

As chances englobam o departamentos como o de Medicina Integrada (5 vagas), Departamento de Medicina Clínica (7 vagas), Departamento de Pediatria (1 vaga), Departamento de Tocoginecologia (1 vaga) e Departamento de Cirurgia (1 vaga). Confira o edital.

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 30 de agosto, pelo site da UFRN, com taxas de participação que variam de R$ 50 a R$ 220. As olicitações de isenção do pagamento poderão ser feitas entre 12 e 29 de agosto.

Interessados em participar do concurso para professor da universidade devem possuir graduação, residência, mestrado ou doutorado, conforme a exigência de cada área. Os contratados terão uma carga horária de 20 a 40 horas e remuneração que varia entre R$ 2.437,59 e R$ 11.481,64. Haverá prova escrita, em 24/11, além de avaliações didática, defesa de memorial e projeto de atuação profissional, e prova de títulos.

Inscrições abertas

CREF-9/PR

O Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região do Paraná (CREF-9/PR) abriu o período de inscrições para concurso público. Interessados podem ser inscrever por meio do site da banca organizadora até 11 de setembro. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60 a R$ 70.

O certame oferece nove vagas e também formará cadastro reserva. As vagas são para advogado, contador, auxiliar administrativo, entre outros. Os aprovados no certame receberão salários que variam entre R$ 2.629,37 a R$ 5.917,06, a depender do posto.



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, cuja aplicação está marcada para 13 de outubro. Os exames serão compostos por questões de conhecimentos básicos e específicos de cada cargo.

Matrículas homologadas

ANAC

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulgou a relação das matrículas homologadas no curso de formação, referente ao concurso público para especialista em regulação de aviação civil. A lista foi divulgada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (31/7).

O curso de formação contará até 160 horas de duração, divididas em aulas online e presenciais, em Brasília (DF) A previsão é que ele comece já no próximo mês.

São ofertadas 70 vagas distribuídas em três áreas de atuação: qualquer área de formação acrescida de licença de piloto(a) de avião ou helicóptero (25 vagas), engenheiros(as) (25 vagas) e qualquer segmento de formação (20 vagas). O certame também formará cadastro reserva, serão classificados 246 candidatos ao todo.

Os especialistas nomeados serão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, em conformidade com a Lei nº 8.112, de 1990. A remuneração inicial de R$ 16.413,35.

*Matéria em atualização