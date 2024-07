CNU: Veja o horário da abertura e fechamento dos portões em seu estado

RP Raphaela Peixoto

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será aplicado no próximo dia 18 de agosto em mais de 228 cidades - (crédito: Agência Brasil)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será aplicado no próximo dia 18 de agosto em mais de 228 cidades. Aproximadamente 2,1 milhões de candidatos de todo o Brasil realizarão as provas. Por conta do fuso horário, a abertura e fechamento dos portões, e consequentemente o de aplicação das provas, em alguns estados serão em horários diferentes.

Conforme previsto no edital, a abertura dos portões está marcada às 7h30 no período matutino e às 13h no turno vespertino. Já o fechamento dos portões está marcado para 8h30 e para 14h, respectivamente. Os horários seguem o horário de Brasília.

Nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, cujo fuso é uma hora a menos, a abertura dos portões está marcada para às 6h30 (manhã) e às 12h (tarde). No caso do fechamento, ocorrerá às 7h30 e às 13h.

Os candidatos que realização a prova no Acre têm que estar no portão às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde. Os portões serão fechados às 6h30 e 12h, respectivamente.

Exame grafológico e coleta de digitais

No dia aplicação da prova terá coleta de digitais e exame grafológico, a fim de evitar fraudes. Segundo o Ministério da Gestão as medidas foram recomendadas pela Polícia Federal.

Quando os participantes receberem os exames nas salas de aplicação, irão preencher o cartão de resposta com os dados, assinar e escrever a frase, que é o exame grafológico. Nesse momento, um aplicador da prova circulará pela sala para coletar a digital, que ficará registrada no próprio cartão de resposta.

Leia também: Saiba como conciliar os estudos do CNU com o do TSE Unificado

A coleta das digitais dos candidatos e a realização do exame grafológico será realizada pela Abin, em ambos os turnos. O objetivo é garantir que o candidato que estiver prestando a prova seja a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo, caso seja aprovado. Além dessas medidas de segurança, os candidatos vão colocar seus dados no cartão de resposta, além de assinar e escrever uma frase.

Anotações das respostas



Os candidatos não poderão sair com o caderno de provas, medida faz parte da estratégia de segurança adotado pelo MGI. Também será proibido escrever no verso do cartão de confirmação, uma vez que haverá provas em dois turnos. Anotações no cartão podem ser consideradas “colas”.

Leia também: Aprovados no CNU passarão por curso de formação na Enap

No entanto, será entregue uma folha a cada período para que os candidatos anotem suas respostas e poderão levá-las para conferir com o gabarito, posteriormente. As folhas conterão o número exato de questões. A folha da manhã não poderá ser levada para dentro da sala no período da tarde. Elas devem ser guardadas no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais, como celulares e chaves.

Só poderão levar as folhas com as respostas anotadas os candidatos que aguardarem para sair da sala nos últimos 30 minutos de prova. Essa alteração foi feita em resposta aos pedidos dos candidatos e em acordo do MGI com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público.