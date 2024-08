Concursos com salários de R$ 37 mil; veja os destaques desta segunda

FA Francisco Artur

Os destaque no mundo dos concursos públicos desta segunda-feira (5/8) mostram oportunidades para professores na Universidade de Brasília (UnB), além de carreiras nos Tribunais de Contas do Distrito Federal (TCDF), e no de Justiça de São Paulo (TJSP). Confira a lista completa abaixo:

Professores

A Universidade de Brasília publicou edital para concurso de professores para o departamento de engenharia elétrica da instituição. O certame ofertará uma vaga para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

Além de engenheiros eletricistas que possuem título de doutorado, podem se inscrever na seleção profissionais com doutorados em áreas afins. A inscrição deve ser feita por meio do site da UnB e mediante o pagamento de R$ 240,40 referente à taxa. Acesse aqui.

TCDF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal publicou edital com certame para provimento de oito vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva. Entre as oportunidades, sete são para o cargo de auditor de controle externo e uma para procurador do Ministério Público junto ao TCDF. A banca organizadora é o Cebraspe.

As remunerações podem chegar a R$ 37 mil. O cargo de auditor de controle externo tem como requisito o nível superior na respectiva área. De acordo com o edital, as áreas previstas são de psicologia, arquivologia e tecnologia da informação. Dessas, apenas a de TI será aceita graduação em qualquer curso superior.

O salário inicial para o cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do DF será de R$21.183,51.

O cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF exige bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior. A remuneração inicial é de R$37.731,80.



Provas e inscrições

As provas serão realizadas no dia 17 de novembro para auditor e 15 de dezembro para procurador. O prazo de inscrição varia a depender do cargo. Para o auditor de controle externo, o período vai de 13 de setembro a 2 de outubro, pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$161,17 para a função de auditor de controle externo.

Já para o cargo de procurador do Ministério Público, o período ficará aberto de 20 de setembro a 21 de outubro, também pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$382,73.

TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou edital de concuro com 237 vagas para juiz substituto e salários de até R$32 mil. O certame exige nível superior em direito e três anos de experiência jurídica na área.

As inscrições começam nesta segunda-feira (5/8) e vão até o dia 4 de setembro, site da Fundação Vunesp, banca organizadora. Confira o edital aqui. A taxa de inscrição de R$323,50. O pagamento poderá ser efetuado até 5 de setembro.