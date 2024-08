Concurso da Caixa tem resultado para técnicos divulgado; confira

Candidatos que prestaram as provas do concurso da Caixa Econômica para o cargo de técnico bancário já podem consultar, a partir desta segunda-feira (5/8), os resultados finais da seleção, no site da Cesgranrio, banca organizadora do certame. Confira aqui.

Com a divulgação dos resultados finais do concurso, realizado em maio, as convocações devem ser anunciadas nos próximos dias. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, tem projetado para setembro as convocações dos candidatos aprovados.

Ao todo, o concurso da Caixa ofertou 4.050 vaga, divididas entre 2 mil para técnicos bancários novos; outros 2 mil a técnicos bancários especializados em tecnologia da informação; e 50 oportunidades distribuídas entre os cargos de engenheiros e médicos do trabalho.