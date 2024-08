Caixa divulgará nova data da aplicação do concurso no RS nos próximos dias

RP Raphaela Peixoto

Nos demais estado e no Distrito Federal, a seleção foi realizada em 26 de maio. O resultado provisório já foi divulgado. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A nova da data de aplicação das provas do concurso da Caixa Econômica Federal para os candidatos que realizarão os exames no Rio Grande do Sul será divulgada nos próximos dias. Em resposta ao Correio, a instituição afirmou que o anúncio será feito entre o fim desta semana e o início da próxima. O certame foi adiado no estado em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano.

Nos demais estados e no Distrito Federal, a seleção foi realizada em 26 de maio. O resultado provisório já foi divulgado. A previsão de divulgação dos resultados finais é de 5 de agosto (nível médio) e 19 de agosto (nível superior). A nomeação dos aprovados está prevista para o segundo semestre de 2024, conforme informou o banco ao Correio.

Ao todo foram registrados mais de 1,2 milhão de inscritos, que concorrerão às 4.050 mil vagas. As oportunidades são para técnicos bancários, técnicos em tecnologia da informação, além de médico do trabalho e engenheiro de segurança. O valor da remuneração está entre R$ 3.700 e R$ 14.900.