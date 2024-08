TCDF lança concurso com salário de até R$ 37 mil; veja detalhes

RP Raphaela Peixoto

02/02/2022. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. Operação Tenebris. Ex-secretário de Economia do DF, André Clemente é alvo de investigação. Local TCDF. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu concursos para procurador e auditor. São dois editais que juntos ofertam oito vagas imediatas para cargos de nível superior. As remunerações podem chegar a R$ 37 mil. Os certames também formarão cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da Cebraspe, banca organizadora do concurso, a partir do mês de setembro. Do total de vagas sete são para o cargo de auditor de controle externo e uma para procurador do Ministério Público junto ao TCDF.

Concurso para auditor do TCDF

O cargo de auditor de controle externo tem como requisito o nível superior na respectiva área. De acordo com o edital, as áreas previstas são de psicologia, arquivologia e tecnologia da informação. Dessas, apenas a de TI será aceita graduação em qualquer curso superior. O salário inicial para o cargo será de R$21.183,51.

As inscrições ficarão abertas do dia 20 de setembro até 21 de outubro de 2024. Para efetivar a inscrição é necessário pagar uma taxa de R$ 382,73.

Compõem o certame: prova objetiva, provas discursivas, inscrição definitiva, exames de higidez física e mental e sindicância de vida pregressa e investigação social, prova oral e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todas as etapas serão realizadas em Brasília, confira as datas:

Aplicação da prova objetiva: 15 de dezembro de 2024;

Realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 9 de fevereiro de 2025;

Aplicação de provas discursivas: 23 de março de 2025;

Aplicação de provas discursivas: 30 de março de 2025; e

Aplicação da prova oral: 3 de agosto de 2025.

Do certame para procurador

O cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF exige bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior. A remuneração inicial é de R$37.731,80.

Interessados poderão se inscrever a partir de 13 de setembro. O período de inscrição termina em 2 de outubro. O valor da taxa é de R$ 161,17.

A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá fase única composta das provas objetiva e discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação do certame está marcada para 17 de novembro.