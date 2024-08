Concurso Correios: Inscrições abrem nessa quarta-feira (6/8)

RP Raphaela Peixoto

O período de inscrição termina em 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 - (crédito: Reprodução/Freepik)

Começam nessa quarta-feira (7/8) as inscrições do concurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios). As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet na página oficial do certame até 8 de setembro de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para todos os cargos.

São ofertadas 33 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades referem-se a cargos da área de medicina e segurança do trabalho. Os valores das remunerações variam entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil.

O certame será realizado por meio de duas fases. A primeira etapa será de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação do exame está prevista para 13 de outubro. Já na segunda etapa, descrita como “pré-admissional”, será realizada análise de perfil profissional, além de de exames médicos admissionais e a comprovação de requisitos.

Quem pode participar

Há oportunidades para os seguintes cargos: técnico em segurança do trabalho júnior, enfermeiro do trabalho júnior, engenheiro de segurança do trabalho júnior e médico do trabalho júnior. Confira os requisitos de cada cargo:

Interessados às vagas de técnico em segurança do trabalho júnior precisa ter o diploma de conclusão do ensino médio. Além de ter concluído o curso técnico de nível médio em segurança do trabalho. Também é preciso registro profissional como técnico de segurança do trabalho e o comprovante de regularidade expedido pelo Ministério do Trabalho.

Para pleitear uma das vagas de engenheiro de segurança do trabalho júnior, é necessário ser bacharel em engenharia ou arquitetura. Também são exigidos pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, além do registro profissional e comprovante de regularidade no respectivo Conselho de Classe.



Já no cargo de médico do trabalho júnior, além da graduação de medicina, também é requisitado pós-graduação em medicina do trabalho, ou residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação. Também será necessário apresentar registro profissional e comprovante de regularidade no Conselho de Classe.