Concurso Unificado: saiba o que pode ou não levar para o dia da prova

Exame será aplicado em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país - (crédito: Divulgação MGI)

O dia do Concurso Nacional Unificado está chegando. É importante que os candidatos estejam preparados para fazer a prova. Faltando 20 dias para a seleção, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou orientações sobre o que pode ou não pode levar no dia.

Os itens mais importantes são o cartão de confirmação da inscrição, que poderá ser impresso a partir de 25 de abril, no site do concurso, e o documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas.

O candidato que precisar apresentar documentos digitais deverá acessar o aplicativo no momento da identificação na entrada da sua sala. Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no celular, já que pode ser acessado mesmo sem internet. O MGI orienta testar antes para se certificar que está funcionando corretamente. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.



Outro item indispensável é a caneta preta fabricada em material transparente. Não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.



Os participantes deverão permanecer no local de prova em ambos os turnos por ao menos duas horas. Caso termine antes do tempo, o candidato pode aproveitar para revisar as questões. Caso o candidato saia antes, será eliminado do concurso.

Além disso, ninguém poderá sair do local com o caderno de provas.

Para se alimentar, podem ser levadas comidas e água no dia da prova. As embalagens devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Aparelhos eletrônicos

Serão eliminados do concurso aqueles que forem pegos com aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e(ou) similares, gravadores, pendrive, mp3 player e(ou) similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares.

Os candidatos também serão eliminados, se forem surpreendidos, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações.



Envelopes porta-objetos

A Fundação Cesgranrio, banca organizadora, fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para guardar os materiais, além do telefone celular, que deverá ficar desligado durante a prova. Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará o exame.

O envelope deverá ficar embaixo da carteira e só poderá ser aberto do lado de fora do local de prova.