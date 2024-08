Shows de Péricles e Mumuzinho são cancelados e motivo vem à tona

"Cadê os fãs?" Os cantores Péricles e Mumuzinho tiveram um show cancelado. O evento, que aconteceria na próxima sexta-feira (16), precisou adiar para uma nova data. Segundo o colunista Marcos Bulques, o motivo foi que não houve venda de ingressos suficiente.

Nas redes sociais, a empresa responsável pelos shows, em um comunicado bloqueado para comentários, informou que o evento seria remarcado por “força maior” para o dia 6 de outubro em outro local. Contudo, a participação do cantor Péricles não foi mencionada.

Ainda de acordo com o jornalista, em contato com a assessoria do cantor Mumuzinho, o artista respondeu que desconhece a nova data e que só ficou sabendo da novidade após ser noticiada na web. Além disso, segundo a direção, a data do evento foi divulgada sem o consentimento do pagodeiro.

“Foi todo mundo pego de surpresa. Pra mim, a maior irresponsabilidade foi divulgar que o show do Mumuzinho vai ser 6 de outubro. O Mumu poderia estar em outro lugar, eu não entendi de onde ele [produtor local] tirou isso", explicou Henrique Azevedo, representante comercial do .

E continuou: "Eu falei com meu representante aqui, e o meu representante também não estava sabendo disso. O evento [show] está cancelado. A remarcação está dependendo de um acordo com o escritório do Mumu”, finalizou ele.