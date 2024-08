CNU: mais da metade dos inscritos ainda não conferiram o local de prova

RP Raphaela Peixoto

Às vésperas da aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU) mais da metade dos candidatos do certame não acessaram o cartão de confirmação de inscrição. Até quarta-feira (15/8) apenas 35% dos inscritos acessaram o documento. A informação foi repassada pela ministra da Gestão e Inovação em serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra nesta quinta-feira (15/8).

CNU: candidato pode mostrar carteira digital Os candidatos desde 7 de agosto pode consultar o cartão de confirmação. O documento está disponível no site oficial do concurso. Para ter acesso, é necessário realizar o login utilizando as informações da conta no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, que inclui o número do CPF e a senha cadastrada.

A ministra reforçou a importância de acessar o cartão de confirmação com antecedência para verificar o local de prova. Esther Dweck reforçou que o comportamento de deixar tudo para o última hora já é comum entre os brasileiros, mas o MGI está preocupado pois muitos locais de prova foram alterados e os candidatos podem se confundir acreditando que já sabem onde realizará o exame, mesmo sem ter acessado o cartão definitivo. "É muito importante que todo mundo consulte novamente para ter certeza se o seu local de prova foi mantido ou mudou", orienta a ministra. Além disso, a titular do Ministério da Gestão enfatizou recomendações que constam no Manual do Candidato, como verificar com antecedência o endereço onde o candidato fazer a prova, além do tempo de deslocamento e os meios de transporte disponíveis.

Evasão no CNU



Questionada se o alto número de pessoas que ainda não buscaram o cartão de confirmação pode ser um indicativo de que o concurso terá um alto índice de evasão, Dweck afirmou que é comum que uma parcela de candidatos desistam do certame e com o CNU não seria diferente. "Uma coisa interessante é que por conta da mudança de data a gente permitiu que as pessoas desistissem de fazer a prova e pedissem inclusive o valor da taxa de volta. Dos 2.140.000 pessoas só 31 mil preferiram isso. Então, de fato isso é um número muito baixo".

No domingo (18/8) mais de 2,11 milhões de candidatos farão as provas. Eles disputam uma das 6.640 vagas disponíveis no serviço público federal. No período matutino os portões serão abertos às 7h30 e o fechamento está marcado para às 8h30. A tarde, a abertura dos portões será às 13h e fechado às 14h.