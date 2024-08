Concurso da Caesb tem banca definida; salários podem passar de R$ 10 mil

FA Francisco Artur

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

O concurso da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para provimento de 82 vagas imediatas e com salários iniciais em mais de R$ 10 mil já tem o Cebraspe como banca organizadora.

As inscrições, de acordo com o órgão, devem abrir ainda neste ano. Entre as 82 vagas de contratação imediata, serão 10 para nível médio, 32 de nível técnico e 40 oportunidades que demandam ensino superior.



O salário para os cargos de nível médio é de R$ 4.426,60, enquanto para os de nível técnico é de R$ 6.523,63. Já para as áreas de nível superior o salário inicial será de R$ 10.873,95. Além das chances de contratação imediata, o concurso da Caesb vai ofertar mais 220 vagas para o cadastro reserva.

Entre as vagas de nível superior, haverá a contratação de um Biólogo, um Engenheiro Agrimensor, um Engenheiro Ambiental, nove Engenheiros Civis, dois Engenheiros Eletricistas, dois Engenheiros Eletrônicos, um Engenheiro Florestal, cinco Engenheiros Mecânicos, quatro Engenheiros Químicos, um Geógrafo, um Químico, quatro Administradores, três Analistas de Sistemas, um Contador, um Economista, um Estatístico, um Pedagogo e um Advogado.

Próximos passos

Após a escolha da Cebraspe como banca organizadora, serão definidos os termos do edital de abertura do concurso, com as datas para realização das etapas de inscrição, provas e resultados. As provas serão aplicadas no Distrito Federal.