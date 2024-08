FA Francisco Artur

Resultados de exames de heteroidentificação e retifficações em certames movimentam o mundo dos concursos nesta quarta - (crédito: 3D Animation Production Company por Pixabay)

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (14/8) apresenta novidades como retificações de dois concursos públicos já realizados e a divulgação de resultados provisórios de exames de heteroidentificação em um certame.

Confira:

Resultado do TST



O resultado provisório do teste de heteroidentificação do concurso para os cargos de analista judiciário no Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi publicado no Diário Oficial da União. Confira a publicação aqui.

A seleção para analista judiciário no TST tem a Cebraspe como banca organizadora e ofertou 20 vagas. As provas ocorreram em fevereiro deste ano e cobrou tanto conhecimentos gerais como assuntos específicos. Mais detalhes sobre o concurso do TST podem ser consultados no site da banca aqui.

Retificações

O DOU também publicou retificações em editais dos concursos do Banco da Amazônia e da Petrobras. No caso da estatal de petróleo, as mudanças abrangem a inclusão de candidatos no processo final de heteroidentificação. Confira a retificação aqui.

Já a retificação no certame do Banco da Amazônia, trata-se da permissão de utilizar o cartão de confirmação de inscrição no certame para anotar as respostas assinaladas e, posteriormente, conferir com o gabarito.

Esse certame ofertará 1.155 vagas, sendo 219 para início imediato e o restante para cadastro de reserva. Os salários iniciais serão de 2.937,18 para o técnico bancário e R$ 3.490,88 para a área de tecnologia da informação. As provas estão previstas para 13 de março de 2025.

Inscrições podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca organizadora da seleção, até 26 de agosto.