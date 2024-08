CNU: "O maior desafio de todos", diz ministra sobre logística no DF

RP Raphaela Peixoto

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em serviços públicos, comentou sobre o desafio de logística enfrentado pela pasta para conseguir que o Concurso Nacional Unificado (CNU) fosse aplicado em todo o país. Segundo Esther, o Distrito Federal foi a unidade federativa mais desafiadora.

A ministra afirmou que a dificuldade foi em razão ao grande número de inscritos. O Distrito Federal é a terceira unidade federativa com o maior número de inscritos, sendo 195.687. Ele fica atrás somente dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que contam com 220.077 e 225.035, respectivamente.

Dweck também contou que o acréscimo de municípios onde serão aplicadas as provas foi em decorrência dessa dificuldade de logística. De acordo com a ministra, foram acrescentados 8 municípios do "Entorno de Brasília".

"A gente incluiu os municípios do Entorno justamente para poder distribuir melhor os locais de prova, porque tinha muita gente fazendo e se a gente tentasse concentrar tudo em Brasília ia ser um problema logístico e também não teria sala suficiente para tanta gente fazer a prova", explicou Esther.

65% não conferiram o local de prova

Às vésperas da aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU) mais da metade dos candidatos do certame não acessaram o cartão de confirmação de inscrição. Até quarta-feira (15/8), apenas 35% dos inscritos acessaram o documento, como informou a titular do Ministério da Gestão na entrevista.

Dweck reforçou que o comportamento de deixar tudo para o última hora já é comum entre os brasileiros, mas o MGI está preocupado pois muitos locais de prova foram alterados e os candidatos podem se confundir acreditando que já sabem onde realizará o exame, mesmo sem ter acessado o cartão definitivo.

Questionada se o alto número de pessoas que ainda não buscaram o cartão de confirmação pode ser um indicativo de que o concurso terá um alto índice de evasão, Dweck afirmou que é comum que uma parcela de candidatos desistam de certames e com o CNU não seria diferente.

Da aplicação

No domingo (18/8) mais de 2,11 milhões de candidatos farão as provas. Eles disputam uma das 6.640 vagas disponíveis no serviço público federal. No período matutino os portões serão abertos às 7h30 e o fechamento está marcado para às 8h30. À tarde, a abertura dos portões será às 13h e o fechamento às 14h.