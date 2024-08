RP Raphaela Peixoto

Os candidatos que farão a prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) no próximo domingo (18/8). serão submetidos a uma redação, cujo tema é objeto de grande especulação entre os inscritos. Estão na disputa 6.640 vagas distribuídas para 21 órgãos do serviço público federal. Para os candidatos do Bloco 8, o tipo de texto exigido será o dissertativo-argumentativo. Esse tipo de texto exige que o candidato se posicione e defenda uma tese, conforme a tema apresentada pela banca. Leia também: CNU: tudo o que você precisa saber sobre a aplicação da prova

Já os candidatos dos blocos de 1 a 7, com vagas para cargos de ensino superior, responderão a uma questão discursiva, que basicamente consiste em uma dissertação em formato de redação. Nesse caso, o tema da questão mudará mediante o bloco. Em ambos os casos, a realização das redações ocorrerá pela manhã, quando também serão aplicadas 20 questões de múltipla escolha. Segundo o edital, o número de linhas exigido nas redações só será informado no enunciado da prova. Leia também: As dicas para fazer uma boa redação no CNU

Possíveis temas

Especialistas ouvidos pelo Correio afirmam que é esperado que os temas permeiem uma análise sobre a questão das políticas públicas e do papel do Estado na abordagem em questão. Ainda de acordo com os especialistas, as temáticas devem estar relacionadas a questões sociais, políticas, ambientais ou tecnológicas.

A respeito dos possíveis temas para a redação do CNU no bloco 8, o professor de redação do Estratégia Concursos Rodolfo Gracioli afirma que há uma inclinação da prova para problematização de um tema do cotidiano, de ampla visibilidade e repercussão. Rodolfo também aponta que no histórico da banca encontramos áreas como o mundo do trabalho, saúde mental, educação, etc. Confira algumas possibilidades, segundo o especialista:



Importância das políticas públicas para resolução dos problemas sociais no Brasil

Como ampliar a diversidade e inclusão na esfera pública brasileira?

Arquitetura hostil e aporofobia: como garantir a cidadania da população em situação de rua?

Medidas para enfrentamento do racismo no contexto brasileiro

Como enfrentar o etarismo e garantir um envelhecimento saudável?



Desafios para superação do capacitismo no Brasil

Enfrentamento ao racismo no contexto brasileiro

LGBTQIAPN+fobia em pauta: como garantir a diversidade

A importância da valorização da cultura indígena no Brasil

Consoante ao professor de redação do Gran Cursos Diogo Alves, os temas dos blocos de 1 a 7 serão mais direcionados ao cargo e à carreira. Veja as sugestões de temáticas para cada um dos blocos, de acordo com Alves:

Bloco 1:

Planejamento urbano e infraestrura;

Inovações tecnológicas na engenharia; e

Desafios da engenharia civil em áreas urbanas

Bloco 2:

Big data e tomada de decisões;

Segurança da informação; e

Transformação digital e eficiência organizacional

Bloco 3:

Sustentabilidade e gestão ambiental;

Impactos da agricultura no meio ambiente; e

Biodiversidade e conservação

Bloco 4:

Políticas de saúde no trabalho;

Equilíbrio trabalho-vida pessoal; e

Prevenção de doenças ocupacionais.

Bloco 5:

Acesso à educação e redação da desigualdade;

Sistema de saúde universal; e

Direitos humanos e inclusão social.

Bloco 6:

Regulação econômica e desenvolvimento sustentável;

Setores estratégicos para a economia nacional; e

Impacto da globalização na regulação econômica.

Bloco 7:

Inovação na gestão pública;

Transparência e governança; e

Gestão de recursos públicos.

Dicas para não fugir do tema na redação do CNU

Para não fugir do tema, Diogo orienta ler o enunciado atentamente, a fim de compreender exatamente o que a banca pede em relação ao tema e aos aspectos. Também é indicado fazer uma esquema inicial, antes de escrever o texto em si. Outra dica é relacionar todos os parágrafos diretamente com o tema central. "Ainda que a banca estipule tópicos, sempre tem que relacionar esses tópicos ao tema", frisa o professor.

Para Gracioli é fundamental que o candidato faça uma análise aprofundada do tema. "O que não pode faltar na produção textual é uma análise aprofundada e descritiva, sem prolixidade, de preferência levando para a redação uma abordagem jurídica, diferente do “juridiquês” (linguagem técnica), com clareza, objetividade, coerência e coesão".

Repertório Coringa para fazer uma boa redação no CNU

Dentre os critérios de avaliação da prova, o repertório sociocultural do candidato é um dos aspectos avaliados. A fim de garantir pontos extras nesse quesito é importante citar corretamente fontes e dados a respeito do tema. Também vale mencionar filmes, filósofos, reportagens, estudos científicos, entre outros.

O professor do Estratégia Rodolfo Gracioli, diz que é importante o candidato olhar para realidade brasileira e a relacionar com o perfil da banca. "Seria interessante uma discussão sobre a 'brasilidade', o 'dna' do brasileiro e a cultura marcada pela diversidade a partir da formação de diferentes troncos identitários."

Gracioli acredita que há um repertório "coringa" com referências que podem ir bem em alguns contextos. Ele cita os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ressalta o ODS 18, lançado pelo Brasil em julho que prevê a igualdade racial.

O professor também elencou uma lista de dados populacionais do Censo Demográfico de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que pode corroborar nesse item de avaliação, sendo eles:

Ele também cita que dados do Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública pode ajudar a construir ideias baseadas em dados. Também vale se apropriar de projeções econômicas de fontes confiáveis como FGV, Banco Central e IPEA, o professor pontua que vale ter ciência da apresentação do Fundo Monetário Internacional de que o Brasil deve terminar o ano de 2024 como a 8ª maior economia

