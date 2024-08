CNU: tudo o que você precisa saber sobre a aplicação da prova

No domingo (18/4) mais de 2,14 milhões de inscritos realizarão as provas do CNU. Os candidatos disputam mais de 6 mil vagas no serviço público federal - (crédito: Reprodução/Freepik)

No próximo domingo (18/4) mais de 2,14 milhões de inscritos realizarão as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), a maior seleção para cargos no serviço público federal já ocorrida no Brasil. Estão em disputa 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração federal.

Horário dos portões

Conforme previsto no edital, a abertura dos portões está marcada às 7h30 no período matutino e às 13h no turno vespertino. Já o fechamento dos portões está marcado para 8h30 e para 14h, respectivamente. Os horários seguem o horário de Brasília.

Leia também: Transporte público do DF será reforçado para a aplicação das provas do CNU

Por conta do fuso horário, a abertura e fechamento dos portões, e consequentemente o de aplicação das provas, em alguns estados serão em horários diferentes. Os candidatos que realização a prova no Acre têm que estar no portão às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde. Os portões serão fechados às 6h30 e 12h, respectivamente.

Nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, cujo fuso é uma hora a menos, a abertura dos portões está marcada para às 6h30 (manhã) e às 12h (tarde). No caso do fechamento, ocorrerá às 7h30 e às 13h.

Distribuição das provas nos dois turnos

Manhã - Provas das 9h às 11h30



Os candidatos dos Blocos de 1 a 7 farão uma prova objetiva com 20 questões de conhecimentos gerais e um item dissertativo sobre conhecimento específico. Já os inscritos no Bloco 8, para vagas de nível médio, realizarão uma prova objetiva composta de 20 questões de língua portuguesa, além de uma redação.

Tarde - Provas das 14h30 às 18h



Na parte da tarde serão aplicadas as prova de conhecimentos específicos com 50 questões objetivas para os candidatos às vagas de ensino superior, dos Blocos 1 ao 7, no qual cada bloco temático terá uma prova diferente.



Os candidatos inscritos no Bloco 8 farão uma prova com 40 questões das seguintes disciplinas: matemática, noções de direito e realidade brasileira.