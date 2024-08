Influencer brasiliense faz sucesso com dicas de redação para concurso

FA Francisco Artur

Gabriela Guedes auxilia candidatos a concursos públicos - (crédito: Acervo Pessoal)

Nos últimos dois anos, Gabriela Guedes, que é estudante de letras da Universidade de Brasília (UnB) e influencer na área de concursos, conseguiu unir o sonho dela em se tornar policial com a paixão por ensinar concurseiros a desvendarem técnicas para ter bom desempenho em redações.

A influencer passou no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, realizado em 2022, e agora aguarda a convocação. "Pararelelo a esse concurso, passei em letras na UnB, e foquei meus estudos na área de redação para concursos públicos", afirma a Gabriela, que desde o ensino médio é uma entusiasta da redação.

Com a intensificação dos estudos na universidade, junto da vontade de se especializar em redações para concursos, Gabriela Guedes criou um perfil no Instagram para orientar concurseiros.

"Comecei corrigindo provas de redação para concursos de forma gratuita", diz. Com o aumento na demanda por essas correções, a influencer relata ter profissionalizado o perfil. "Inclusive o pessoal de cursinhos (para concursos) entraram em contato comigo e eu decidi participar de mentorias de preparação para candidatos", detalha Gabriela.

Dicas de redação

Para Gabriela Guedes, além de fazer uma redação por semana e manter-se atualizado com os fatos que ocorrem no mundo, é dever de casa do concurseiro que deseja ter bom desempenho na redação compreender as características de cada banca organizadora do certame.

"Cada banca tem suas particularidades. De maneira geral, conseguimos categorizar as redações. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) gosta muito de citações de filmes, séries e citações filosóficas. Já a Cebraspe é mais objetiva e usa mais citações da própria Constituição Federal", explica a professora.

Mesmo com o aprendizado de macetes em relação às bancas, ela pondera ser necessária a manutenção de rotinas de estudos. "O candidato precisa estar atualizado sempre. Outro ponto é a questão gramatical. Dentro da redação, é preciso entender as partes ortográficas e gramaticais", acrescenta.

E o CNU?

Na preparação para as provas do Concurso Nacional, a influencer e professora de redação orienta que os candidatos leiam detalhes dos eixos temáticos que terão para cada cargo. "Cada bloco, haverá seus eixos temáticos. É preciso saber, pelo menos, um pouco de cada um", diz.

Segundo Gabriela, os candidatos que prestarão o CNU também devem saber a Constituição Federal. "Os principais pontos que podem vir na redação são os artigos 5ª, que trata de direitos e garantias fundamental, e o artigo 6ª, que abrange os direitos sociais".

Outra dica para fazer uma boa prova de redação em concurso se refere ao uso de conectivos (então, portanto, porém, no entanto...). "Conectivos devem ser decorados! É preciso colocá-los na redação porque eles fazem com que o candidato tenha maior pontuação", orienta.

