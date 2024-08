Concurso Unificado: portões são fechados e começam as provas

EF Eduardo Fernandes RP Raphaela Peixoto VT Vitória Torres

Carlos Eduardo está com a expectativa alta para o resultado do concurso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Os portões que dão acesso para a realização do Concurso Nacional Unificado foram fechados. Os candidatos começam a prova às 9h e devem permanecer na sala por, pelo menos, duas horas. No UniCeub, um dos 268 locais de prova no Distrito Federal, não houve atrasos e todos conseguiram entrar em direção às salas. Apenas em Brasília, quase 200 mil inscritos.

Faltando apenas alguns minutos para os portões se fecharem para a primeira parte do "Enem dos Concursos", os candidatos relatam na rede social X que estão ansiosos e a falta de preparo. Os mais de 2 milhões de inscritos no Concurso Nacional Unificado ou 'Enem dos concursos, como ficou conhecido, farão neste domingo (18/8) as provas do certame que serão aplicadas pela manhã e também no período da tarde em 228 cidades. Estão na disputa mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais.

O Correio acompanhou a abertura dos portões no campus do UniCeub na Asa Norte, onde mais de 6 mil inscritos fazem as provas. Pela manhã, os candidatos dos blocos de 1 a 7 farão 20 questões de conhecimentos gerais e uma questão dissertativa. Já os inscritos no bloco 8 realizarão 20 questões sobre língua portuguesa e uma redação. Os portões fecham às 8h30, horário de Brasília, e o início das provas está marcado para às 9h.

Expectativas

A grandeza do certame foi sentida desde as primeiras horas, com a entrada lotada por candidatos ansiosos, que aguardavam a abertura dos portões às 7h30. O concurso, que se destaca como o maior da história, atraiu uma diversidade de participantes.

Entre os muitos candidatos que se preparavam para a prova, estava o estudante de psicologia Carlos Eduardo, 21 anos, esperando os portões abrirem na Asa Norte. A decisão de participar do CNU foi influenciada pelas raízes da capital federal. "Eu decidi fazer o concurso porque sou brasiliense, e brasiliense sempre quer concurso público", afirmou Carlos.









Para ele, o CNU representa não apenas uma oportunidade de ingressar no serviço público, mas também uma experiência diferente das outras. "Eu espero que seja tranquilo, por conta desse jargão 'Enem dos Concursos', imagino que não será mais fácil e, sim, mais tranquilo do que concursos como o da Caixa e Banco Central, que são mais nichados", disse.

A ansiedade fez parte do ambiente. O CNU atraiu uma quantidade inédita de participantes, muitos dos quais nunca antes haviam considerado a carreira pública como uma opção viável. "Vai ter muita gente que vai participar desse concurso. Tinha gente que nunca pensava em fazer concurso público, mas vai fazer o CNU".

Contudo, Carlos não é novato nesse mundo. Já com uma trajetória em concursos voltados para o setor bancário, ele contou a experiência até a decisão de prestar o novo concurso. "Já estou nessa batalha do concurso público há um tempo. Eu fiz concursos só para banco. Com o adiamento da prova, tive que adiar alguns planos. Isso não foi tão legal, mas foi bom por ter mais tempo de preparação. Se eu passar, já vai ser um impulso bem alto para a minha carreira."

Sobre o Concurso Unificado

O Concurso Nacional Unificado ocorre neste domingo (18/8) em mais de 220 municípios do país. O certame é um novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Mais de 6 mil vagas são ofertadas, para diversas carreiras de ensino médio e superior.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Segundo o MGI, o objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

Comentários ao vivo

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer