Brasilienses lamentam a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos

O Brasil amanheceu de luto com a triste notícia da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, aos 93 anos. O comunicador, reconhecido por seu carisma e estilo único de apresentação, marcou diversas gerações e deixa uma legião de admiradores desolados.



O Correio conversou com alguns brasilienses, que lamentaram a perda daquele que era praticamente um membro de suas famílias, com seu jeito irreverente, sua risada inconfundível e seus jargões icônicos, como “Quem quer dinheiro?”, “Ma oê” e “É com você, Lombardi”.

"Ele fará muita falta. Seus programas eram excelentes e, agora, as filhas vão assumir o lugar dele. Silvio Santos levava sonhos para dentro das casas das pessoas, inclusive, em uma das ocasiões, eu até tentei ser sorteada em um dos quadros, mas não consegui. Além disso, seus programas tinham as famosas brincadeiras com o aviãozinho na plateia. Ele era um grande homem da família brasileira, sempre priorizando a família em suas falas", lamentou Maria da Conceição, 50, dona de casa e moradora do Arapoanga.

O vigilante Marcelo Rodrigues, 70, também lamentou a morte do apresentador e proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Para ele, Silvio Santos deixa um legado imenso. "É uma perda enorme para o nosso país. Ninguém será capaz de igualar o legado de Silvio Santos. Eu costumava assistir todos os domingos à noite, porque era um programa familiar. As pegadinhas eram incríveis e sempre garantiam boas risadas. Ele foi um dos melhores no que fazia. Fará muita falta, pois ninguém se aproximará do que ele realizou. Não haverá outro Silvio Santos", disse.





Broncopneumonia

O apresentador e empresário morreu na madrugada deste sábado, aos 93 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Ele foi internado após contrair a doença em julho, mas teve alta e foi se recuperar em casa. Porém, teve que ser internado novamente em 1º de agosto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias no país. A decisão foi publicada nesta tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), e anunciada nas redes oficiais do presidente da República.