Caravana de Saúde leva cuidados médicos para população do Sol Nascente

- Governador Ibaneis Rocha participa do lançamento do programa Saúde Mais Perto do Cidadão - (crédito: Agência Brasília)

Os moradores do Sol Nascente/Pôr do Sol podem aproveitar até amanhã, às 17h30, para serem atendidos pela Caravana Saúde da Família, dentro do programa Saúde Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O projeto oferece atendimento clínico geral, exames de imagem, vacinas e saúde bucal, a partir das 8h00, numa estrutura composta por carretas e ônibus, montada no Trecho 2 da cidade, próximo ao Restaurante Comunitário da região administrativa.

Médicos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia estarão à disposição da população. Ao visitar as instalações, o governador Ibaneis Rocha (MDB) lembrou das dificuldades de saúde enfrentadas pelo Distrito Federal e disse o quanto iniciativas como o Saúde Mais Perto do Cidadão colaboram para desafogar a rede pública.

"Nós tivemos duas grandes crises aqui no Distrito Federal. A primeira foi a da pandemia, que nos fez represar muitos atendimentos. A outra foi agora com a dengue. Isso fez com que aumentasse a demanda reprimida. Então, nós estamos criando novos programas para melhorar o atendimento. Estamos começando pelo Sol Nascente, que é uma região muito carente, onde as pessoas precisam muito", destacou Ibaneis.

A aposentada Maria Ângela Souza destacou que os serviços prestados pela Caravana são vitais para a comunidade. "Você descarrega o hospital e facilita a vida dos moradores", disse. Moradora do M Norte, a dona de casa Selva da Silva Batista, 50 anos, compareceu ao local e aproveitou para fazer um exame de mamografia. "O atendimento foi maravilhoso, não tenho do que reclamar. Pelo contrário, tenho que agradecer. Eu achei maravilhosa a estrutura, que venha mais e mais", agradeceu.

Diferencial

Já a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, ressaltou que o grande diferencial da Caravana é que a saúde vai até a porta da casa do cidadão. "Nós começamos esse movimento com a vacinação de porta em porta e agora estamos chegando com consultas, exames de imagem, ultrassonografia transvaginal, abdominal, citologia, mamografia, entre outros", ressaltou.

Depois do Sol Nascente/Pôr do Sol, o programa Saúde Mais Perto do Cidadão seguirá para Samambaia e Riacho Fundo II, com outras cidades como Estrutural, Brazlândia, Planaltina, Arapoanga e Sobradinho II também confirmadas no cronograma. Ao todo, o projeto vai percorrer 14 cidades do Distrito Federal. De acordo com Lucilene Florêncio, o projeto vem para fortalecer a rede pública já existente, composta por 176 unidades básicas de saúde (UBSs), 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) e 14 hospitais.