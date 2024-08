Lula e Esther Dweck monitoram aplicação das provas do CNU neste domingo

RP Raphaela Peixoto VC Victor Correia

Presidente Lula e a ministra Ester Dweck estão na sala de situação do Concurso Nacional Unificado (CNU) - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acompanham a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) na manhã deste domingo (18/8). Para monitorar a prova, que ocorre em mais de 200 municípios brasileiros, a pasta instalou uma “sala de situação” no edifício sede da Dataprev, em Brasília.

Segundo informações do MGI, o monitoramento será realizado das 6h até as 20h. “A Equipe para Tratamento de Incidentes e Respostas (ETIR) fará o monitoramento em tempo real, o que agilizará a tomada de decisões diante de quaisquer intercorrências”, afirma a pasta.

A equipe responsável pelo monitoramento atuará com os mesmos métodos utilizados na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os profissionais da sala de situação estarão alinhados com o Centro Nacional de Comando e Controle (CNCC) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), assim como com os 27 Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) das Secretarias Estaduais de Segurança Pública em todos os estados e no Distrito Federal.

A Fundação Cesgranrio, responsável pela realização das provas, instituiu 27 coordenações regionais que estarão em conexão com a Equipe de Tratamento de Incidentes e Respostas.

Além da ministra Esther Dweck, o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, e outros integrantes da pasta devem estar presentes. Autoridades como o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, e outras envolvidas na organização do certame também devem comparecer.

Segurança

Apesar do adiamento da prova devido às inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, o Ministério da Gestão assegura que o plano de segurança foi mantido, visando a proteção dos candidatos e a integridade das provas, que foram armazenadas para evitar qualquer vazamento.

Com o objetivo de prevenir possíveis fraudes, a pasta organizou uma rede de colaboração com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional e as Secretarias de Segurança Pública dos Estados.

A Força Nacional de Segurança Pública atuará em oito estados do Brasil, oferecendo apoio à aplicação das provas. O contingente da Força Nacional é formado por bombeiros, policiais civis, militares e peritos. Os estados que estão recebendo esse apoio são: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão.

Aproximadamente 210 mil servidores estão envolvidos na segurança e logística para aplicação dos exames. Ao todo, são 3.647 locais de provas distribuídos em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.