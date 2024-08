CNU: igreja na Asa Norte distribuirá canetas abençoadas para candidatos

FA Francisco Artur

A Igreja de São José Operário é conhecida por promover ações em alusão aos trabalhadores, estudantes e concurseiros - (crédito: Mateus Tourinho)

As canetas de candidatos que farão as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão abençoadas na Igreja de São José Operário, localizada na quadra 604 da Asa Norte, em Brasília. De acordo com a paróquia, as bênçãos serão dadas em missas previstas para esta sexta-feira (16/8), às 19h, e no sábado (17/8), às 18h. As provas do CNU vão ocorrer no domingo (18/8), pela manhã e pela tarde.

"Nesses dois dias, serão missas normais e, no final delas, o padre vai fazer a benção dos concurseiros", relatou a organização da igreja. Sobre as canetas, a paróquia de São José Operário distribuirá "algumas" canetas abençoadas para o candidato. "Mesmo assim, incentivamos que as pessoas levem suas próprias canetas e objetos de devoção para que o padre faça a benção com água benta", completou.

As bênçãos serão feitas pelo padre Ricardo Ferreira. "É chegado o momento final de preparação, após mais três meses de estudo, depois do adiamento, então, convidamos todos a pedirem a intercessão de São José, se unirem em oração, para que possam lembrar, por meio dos seus objetos de devoção ou mesmo pela caneta, que se recordem de Deus nesse momento", disse o padre.

Bênçãos em maio

A Igreja de São José Operário é conhecida por promover ações em alusão aos trabalhadores, estudantes e concurseiros. Em Maio, dias antes de o Concurso Nacional Unificado ter sido adiado por causa de problemas climáticos no Rio Grande do Sul, a paróquia promoveu missas para abençoar canetas de candidatos que fariam o certame. Àquela época, as provas ocorreriam no dia 5 de maio.

Na época, houve a distribuição de quase 3 mil canetas novas para os fiéis. "Candidatos que receberam as canetas, àquela época, podem levá-las para o padre benzer novamente", orientou a organização da igreja.