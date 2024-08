"É preciso adequar o serviço público ao século 21", diz Lula sobre CNU

VC Victor Correia RP Raphaela Peixoto

Lula e outras autoridades acompanham o andamento do CNU da sala de situação instalada na sede do Dataprev, em Brasília - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou neste domingo (18/8) a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU) e declarou que é preciso “adequar o serviço público ao século 21”. Segundo ele, não basta apenas digitalizar a máquina pública, mas também incluir “seres humanos qualificados” no atendimento.



Lula visitou nesta manhã a sala de situação que monitora a aplicação do CNU em todo o país, instalada na sede do Dataprev, em Brasília. Ele celebrou o bom andamento das provas, e destacou que não houve nenhum vazamento. Ele foi recebido pela ministra da Gestão é Inovação, Esther Dweck.

“Eu vim aqui para dar os parabéns para a Esther, parabéns para toda a equipe que trabalhou com ela, todos os ministérios que compactuam com ela, que estão esperando o concurso. Há uma novidade extraordinária nesse concurso, que é a primeira vez que a gente faz um concurso unificado a nível nacional”, disse o presidente em coletiva de imprensa após visitar a sala de situação que acompanha a aplicação do CNU.



“Nós precisamos adequar a máquina pública ao século 21. É preciso discutir os temas que estão na ordem do dia. A democracia precisa ser debatida, saber a diferença da democracia e de outro regime”, acrescentou o presidente. "É preciso digitalizar… Ótimo, mas é preciso ter ser humano qualificado, porque o papel do Estado é colocar pessoas que atendem com muito carinho, com muito respeito, às necessidades da sociedade", disse ainda.

























































Lula elogiou a aplicação da prova e os temas presentes no exame, além da diversidade de pessoas que participaram. Também citou que não houve vazamentos, apesar do adiamento emergencial das provas após a calamidade no Rio Grande do Sul.



“Não houve nenhum vazamento, numa demonstração extraordinária de que não apenas o governo, mas a sociedade brasileira estão preparados para tratar com seriedade um concurso como esse”, pontuou.