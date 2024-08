CNU: candidatos classificam como "tranquilas" provas da manhã

FA Francisco Artur VT Vitória Torres MB Maria Beatriz Giusti

Candidatos chegam para o CNU com expectativa e esperança - (crédito: EBC)

O primeiro turno da aplicação de provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), na manhã deste domingo (18/8), ocorreu sem intercorrências nas escolas e faculdades do Distrito Federal. O Correio esteve na porta dos locais de prova e conversou com os candidatos, que classificaram como "tranquilas" as avaliações do período matutino.

O estudante de engenharia de software Daniel Rodrigues foi um dos que saíram confiantes da primeira fase. Para ele, o exame foi acessível, principalmente para quem se preparou de forma consistente. “Eu achei a primeira prova bem tranquila. Essa parte da manhã foi só português e redação. Acho que a pessoa que se preparou minimamente vai conseguir ir bem e quem se preparou muito, com certeza vai se sair muito melhor”, contou.

Outro candidato que demonstrou preparo na primeira parte das avaliações é o concurseiro Thiago Campelo, que disse ter ficado satisfeito com a prova que fez. "Achei que (a prova) fosse ser bem mais conteudista, não vou negar, mas (a avaliação) estava super tranquila", falou Thiago.

Candidatos enfrentam dia quente

Os termômetros marcavam 27ºC e a umidade relativa do ar estava em 25% no Distrito Federal no momento em que os candidatos terminaram a etapa matutina do CNU. Diante desta mistura de calor com secura, a estudante de pedagogia Denilza da Silva fez questão de levar garrafinhas de água para hidratar-se durante o certame.

"Apesar de estar calor aqui fora, lá dentro está tranquilo, tem ar condicionado, acredito que isso não afetará o nosso desempenho na prova”, tranquilizou a concurseira, que exibia a garrafinha com água.

Estabilidade



Diversas razões levam as pessoas tornarem-se candidatos no CNU. Uma delas é a estabilidade financeira proporcionada por um emprego no serviço público. Esse foi o motivo da técnica de enfermagem Márcia Albuquerque, de 56 anos, ter se disponibilizado a enfrentar horas de provas neste domingo.

"Quando você está em um trabalho sem carteira assinada, não é tranquilo, não é uma vida estável. Eu quero concurso pela estabilidade, sim, ainda mais agora que estou perto da aposentadoria”, diz a candidata, que concorre a uma vaga no Bloco 8 — com vagas de nível médio. Sobre a preparação para o dia de prova, Márcia contou ter recebido apoio da família. "Isso é o que mais ajuda”, confessou.

O apoio da família também foi essencial para a decisão de Marcelo da Silva, de 54 anos, prestar o concurso. "A minha filha é concurseira de verdade. Ela pegou muito no meu pé para estudar para a prova. Agora, é contar um pouquinho com a sorte e torcer para cair o que a gente estudou”, comentou.

Balanço



Embora a realização do Concurso Nacional Unificado não registre ocorrências graves, a Polícia Militar do DF foi acionada por causa de som alto nas proximidades de uma escola onde havia a aplicação do certame, em Ceilândia. À ocasião, o dono do som abaixou o volume do som e a situação foi resolvida.

Em um colégio da Asa Sul, a PMDF também registrou que uma candidata atrasada tentou entrar após o fechamentos dos portões. Durante a manhã deste domingo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma candidata que desmaio em uma local de aplicação de prova, no Gama.

"Serviço público ao século 21"

Na manhã deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre as expectativas para o CNU. Segundo ele, o certame terá o objetivo "adequar o serviço público ao século 21”. Lula afirmou que, além dos processos de inovação e digitalização do poder público, é preciso selecionar “seres humanos qualificados”.

Lula visitou nesta manhã a sala de situação que monitora a aplicação do CNU em todo o país, instalada na sede do Dataprev, em Brasília. Ele celebrou o bom andamento das provas, e destacou que não houve nenhum vazamento. Ele foi recebido pela ministra da Gestão é Inovação, Esther Dweck.

