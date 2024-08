CNU: professor comentará provas em live do Correio neste domingo (18/8)

FA Francisco Artur

18/08/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Concurso Nacional Unificado CNU , local das provas UniCeub. Candidatos saem para o almoço as 11:30. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Correio realizará uma live com o professor Marquinhos Fonseca, do Gran Concursos, às 20h deste domingo (18/8), para comentar as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) aplicadas durante o dia.

Na conversa, o especialista vai fazer um balanço sobre a realização das provas deste domingo, além de comentar sobre os níveis de dificuldade nas provas de conhecimentos gerais, específicos e das avaliações de redação e dissertativas.

Provas

As avaliações do CNU foram divididas entre os períodos da manhã e da tarde. Pela manhã, os candidatos que prestam o certame para vagas com nível superior (blocos 1 a 7) resolveram 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa a respeito de conhecimentos específicos. Os candidatos do bloco 8 (nível médio) fizeram 20 questões objetivas gerais e uma redação.

Leia também: Veja os temas cobrados nas redações de cada bloco do CNU

No período da tarde, candidatos dos blocos 1 a 7 fazem 50 questões objetivas sobre conhecimentos específicos, sendo uma prova diferente para cada grupo temático. Quanto aos inscritos que almejam vaga da nível médio, serão 40 questões objetivas.