CNU: ministra diz que abstenção foi alta, mas "nada além do previsto"

RP Raphaela Peixoto

Ministra Esther Dweck durante balanço da aplicação das provas do CNU - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

Apesar de problemas de falta de energia em alguns locais, que foram resolvidos a tempo, as provas da manhã do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começaram pontualmente às 9h em todo o Brasil, informou a ministra de Inovação e Gestão, Esther Dweck, neste domingo (18/8). Em conversa com jornalistas na "sala de situação" do CNU, a ministra assegurou que não houve intercorrências ao longo da realização do primeiro turno do exame e falou sobre a abstenção.

Sem dar números, Esther admitiu que os números de abstenção foram altos, mas estão dentro do esperado. O balanço com o número exato só será divulgado no fim do dia em coletiva de imprensa.

“Não tem nada além do previsto. Abstenção em concurso público é uma coisa alta. A gente viu concursos recentes, como o do Banco Central, que tem uma taxa muito alta de abstenção, mesmo sendo um concurso caríssimo, relativamente mais caro que o Concurso Unificado. Isso é comum: as pessoas se inscrevem, mas nem todo mundo consegue se preparar”, disse Dweck.

























































O Ministério da Gestão e da Inovação está monitorando a organização do concurso para uma “sala de situação”, localizada no edifício-sede da Dataprev, em Brasília. No local, além da ministra, havia várias autoridades. Entre elas, o presidente Lula que fez rápida visita. Ele celebrou o bom andamento das provas, e destacou que não houve nenhum vazamento.

“Eu vim aqui para dar os parabéns para a Esther, parabéns para toda a equipe do Ministério da Gestão, todos os ministérios que atuaram com ele. É uma novidade extraordinária esse concurso. É a primeira vez que a gente faz um concurso unificado a nível nacional”, disse o presidente à imprensa.

O certame é o maior já realizado no Brasil voltado para cargos no governo federal, com mais de 2,1 milhões de candidatos disputando 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. Foram estabelecidos 3.647 locais de prova e 72.041 salas, espalhadas por 228 municípios em todos os estados. Mais de 210 mil pessoas atuarão na coordenação e aplicação das provas.