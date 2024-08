Correios entregam 100% das provas do CNU, confirma ministério

MB Maria Beatriz Giusti

Saída dos candidatos do CNU para o almoço - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e Inovação confirmou a entrega de 100% das provas do Concurso Nacional Unificado, na manhã deste domingo (18/08). A megaoperação logística de distribuição e coleta das provas para mais de 2 milhões de candidatos foi feita pela estatal Correios. De acordo com o MGI, em duas horas, foram entregues 20 mil malotes de provas em mais de 3.500 locais, totalizando 170 toneladas.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, diz que a eficiência das entregas só foi possível com o apoio de uma empresa pública. “O desafio logístico foi enorme, mas pudemos contar com o apoio fundamental de uma empresa pública”.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, destacou a importância das medidas tomadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de estabelecer que órgão e entidades ligadas ao governo federal devem preferencialmente contratar diretamente os Correios para a prestação de serviços postais não exclusivos.

"Somente uma empresa pública presente em todo o país é capaz de realizar uma operação desse porte com eficiência e segurança. Estamos fortalecendo cada vez mais nossa atuação no segmento de logística, graças às ações de fortalecimento da estatal que vêm sendo adotadas pelo presidente Lula", disse.

























































O concurso é uma iniciativa do ministério para selecionar servidores públicos de maneira padronizada para aprimorar os mecanismos de seleção nos cargos de entidades e órgãos da Administração Pública Federal. Feita em duas partes, as provas iniciaram às 9h neste domingo e terminaram às 11h30, com 2h30 de duração. No período da tarde, o início da aplicação das provas é às 14h30 e o concurso termina às 18h, com duração de 3h30.



*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer