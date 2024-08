RP Raphaela Peixoto



Foi publicado nesta segunda-feira (19/8) o edital do concurso público para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O certame formará cadastro reserva para os cargos de analista judiciário para áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, cujo salário é de R$ 12.455,30. De acordo com o edital, haverá reserva de vagas observando as cotas obrigatórias previstas em lei. Acesse aqui o edital.

Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção será composta por provas objetivas e prova discursiva. A aplicação das provas do concurso está marcada para o dia 1º de dezembro. Os candidatos ao cargo de analista judiciário — área administrativa — especialidade: inspetor da polícia judicial também farão teste de aptidão física.

Todas as fases do certame, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou a candidatos negros e dos candidatos indígenas, serão realizadas em Brasília (DF).

O período de inscrições e de solicitação da isenção da taxa de inscrição será de 30 de agosto a 20 de setembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe. O valor da taxa é de R$ 120.

Confira as áreas e especialidades do cargo de analista judiciário:

Área administrativa:

Sem especialidade

Inspetor da polícia judicial

Área apoio especializado:

Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina – ramo cardiologia

Medicina – ramo clínica geral

Medicina – ramo ortopedia

Odontologia – ramo dentística

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação

Área judiciária:

Sem especialidade