CNU teve abstenção de 54,12%; veja os números por blocos temáticos

IS Isabela Stanga

Entre as pessoas que se inscreveram nas cotas das pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor: 39,28% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ao todo, 970.037 pessoas realizaram o Concurso Nacional Unificado no domingo (18/8), de acordo com os dados consolidados e divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta segunda-feira (19/8).

Com 2,1 milhões de pessoas inscritas, a abstenção ficou em 54,12%. Entre as pessoas que se inscreveram nas cotas das pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor: 39,28%.

O bloco temático que apresentou maior número de ausentes foi o 8, de nível intermediário, com 62,05% de abstenção. O Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) teve a segunda maior taxa de abstenção, com 53,77% de ausentes.

O Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas), por sua vez, teve a maior participação dos candidatos, com 47,98% de abstenção. Confira os percentuais de todos os blocos a seguir: