Concurso BNDES com salário de R$20 mil: inscrições terminam hoje

RP Raphaela Peixoto

O certame oferece 900 vagas para analista, sendo 150 para contratação imediata e 750 para cadastro de reserva - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Concurseiros interessados em se inscrever no concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) têm até esta segunda-feira (19/8) para realizar a inscrição no certame, por meio da página oficial do concurso. É preciso pagar uma taxa de R$ 110.

certame oferece 900 vagas para analista, sendo 150 para contratação imediata e 750 para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20.900, para uma jornada de trabalho semanal de 35 horas. Do total de vagas, 30% será reservada para cotas raciais e 15% para pessoas com deficiência." frameborder="0" allowfullscreen>

O Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Ambos os exames, bem como a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Aplicação das provas está prevista para 13 de outubro.

As provas objetivas serão compostas por 70 questões de múltipla escolha com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Elas serão aplicadas no turno da manhã, com duração de até quatro horas. Essa etapa valerá 70 pontos.

A prova discursiva terá duração de quatro horas e será aplicada à tarde. Essa fase será composta de cinco questões, sendo quatro questões de conhecimentos específicos e uma questão de conhecimentos transversais. Cada item valerá 10 pontos, totalizando 50 pontos.

Principais datas