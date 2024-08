Gabarito oficial do CNU será divulgado nesta terça-feira

RP Raphaela Peixoto

As notas finais das provas objetivas, assim como a nota preliminar da parte discursiva, serão divulgadas posteriormente, no dia 8 de outubro - (crédito: divulgação/Estratégia Vestibulares)

A divulgação do gabarito preliminar oficial das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está prevista para terça-feira (20/8). Os exames foram aplicados ocorreram nesse domingo (18/8) em todo o território nacional.

Os candidatos terão a oportunidade de apresentar recursos relacionados às questões ou aos gabaritos publicados entre 20 e 21 de agosto. Em 10 de setembro, a imagem do cartão-resposta estará disponível para que os participantes possam conferir as respostas.

Conforme o cronograma do certame, as notas finais das provas objetivas, assim como a nota preliminar da parte discursiva, serão divulgadas posteriormente, em 8 de outubro. O período para pedir a revisão das notas da parte discursiva ficará aberto entre 8 e 9 de outubro. A divulgação das notas finais da parte discursiva ocorrerá em 17 de outubro.

Da realização das provas

Segundo a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, do total de 2,1 milhões inscritos no certame, cerca de 1 milhão fizeram as provas. A informação foi repassada em coletiva de imprensa no domingo (18/8). Conforme a ministra, a taxa de abstenção se manteve dentro das expectativas do governo. Embora os dados ainda não estejam totalmente consolidados, a porcentagem de abstenção variou entre 52% e 53%.

O Distrito Federal destacou-se como a região com a menor taxa de ausência, enquanto o Ceará apresentou a maior taxa. Entre os oito blocos de provas, o de nível médio foi o que teve o maior índice de faltas.



De maneira geral, o concurso transcorreu sem grandes contratempos, com ocorrências registradas em apenas 0,2% dos locais de aplicação, o que não gerou impacto significativo na realização das provas. Um total de 500 candidatos foram eliminados por desrespeito às regras do edital, incluindo a infração de sair da sala levando consigo o caderno de questões.