Salários atrativos e mais de 15 mil vagas: confira concursos da semana

A semana começou com a reabertura do concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A seleção tem 61 vagas e remuneração com salários R$ 9.065,95. Outro destaque desta segunda-feira (26/8) é a retificação da remuneração dos concursos da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Agora os valores variam entre R$ 4.015,33 e R$ 19.748,16. Vejam todos os destaques:

Concurso abertos

Nesta semana há 145 concursos e 15.791 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 14 concursos abertos com 85 vagas. Para o Centro-Oeste, há 20 seleções abertas com 1.422 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 171 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 33 oportunidades. Há ainda 24 seleções de concursos estaduais com 4.386 vagas. Já para os municipais, há 52 concursos e 9.272 vagas. Nas universidades federais, são 17 processos seletivos e 318 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 104 vagas. A equipe do Eu, Estudante selecionou todos os concursos federais e do DF com editais publicados e organizou em lista. Confira todas as oportunidades.

CODEVASF retomado

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) divulgou, nesta segunda-feira (26/8), a reabertura das inscrições do concurso com 61 vagas para analista em desenvolvimento regional, cuja remuneração é de R$ 9.065,95. Também foi retificada a data da data de prova. (Acesse aqui o edital de retificação)

O período de inscrições, que estava encerrado desde 9 de julho (após terem passado por uma suspensão), ficará aberto entre 26 e 30 de agosto. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. Já a aplicação das provas está marcada 20 de outubro.

De acordo com o edital de retificação, o candidato que desejar desistir de participar do certame poderá solicitar devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição, até o dia 17 de setembro de 2024, por meio do seguinte endereço eletrônico: devolucao.concurso@codevasf.gov.br.

Edital UFSC



A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou nesta segunda-feira (26/8) o edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais técnicos especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A seleção oferta uma vaga para o Departamento de Ciências Exatas e Educação do Campus de Blumenau. O salário é de R$ 5.456,92 para carga horária de 40 horas semanais.

A inscrição deverá ser realizada por e-mail, no período entre 26 de agosto até 06 de setembro. O formulário deve ser enviado cee@contato.ufsc.br. A taxa de inscrição custa R$ 52,13. O contrato terá duração de um ano com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de dois anos.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas de interpretação da língua portuguesa para a LIBRAS e de interpretação da LIBRAS para a língua portuguesa. As datas da aplicação dos exames, bem como o cronograma do processo seletivo simplificado em até cinco dias úteis do encerramento do prazo de recurso de impugnação de banca examinadora, ou depois de apreciados os recursos.

Câmara Municipal de Manaus retifica remuneração

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) publicou a retificação na remuneração dos cargos de nível médio e superior do concurso público da Casa. As inscrições estão abertas. Interessados podem se inscrever por meio do site até 20 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 175, exceto para o cargo de auditor de controle interno que é de R$ 220.

Conforme a retificação, os cargos do nível médio terão remuneração de R$ 4.015,33. Ao todo, são ofertadas 28 vagas distribuídas para os cargos de técnico legislativo municipal, técnico de enfermagem, técnico em higiene dental, técnico em programação de computador e técnico em informática.

Já para os cargos de nível superior da área da saúde de até de R$ 7 mil, a depender do cargo. No caso da área administrativa, o salário é de R$ 6.177,48, com execeção de cargo de auditor de controle interno em que a remuneração será de R$ 19.748,16. Os cargos de analista de sistema, analista de redes, analista de banco de dados e analista de segurança da informação receberão remuneração de R$ 6.177,48.

Convocação de PM e CBM de Mato Grosso

Governo de Mato Grosso do Sul chamou mais 540 candidatos aprovados nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para realizar suas matrículas e dar início ao curso de formação. As listas desses convocados foram divulgadas na sexta-feira (23/8), no Diário Oficial do Estado. Esses novos profissionais terão um papel importante na segurança pública do Estado.Para a posição de soldado da Polícia Militar, foram chamados 500 aprovados. Eles devem se apresentar no Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças), em Campo Grande, situado no bairro Ana Maria do Couto. A matrícula está agendada para o dia 27 de agosto, a partir das 7h30. Os candidatos são orientados a chegar com 30 minutos de antecedência. O concurso de 2022 ofereceu 500 vagas e, até agora, 621 pessoas já foram convocadas.